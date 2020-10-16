Лидеры стран Евросоюза призвали Российскую Федерацию продолжить переговоры по авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 на Донбассе. Речь идет о трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами.

Об этом говорится в выводах по итогам саммита лидеров ЕС, в то же время там заверили, что Евросоюз готов направлять все усилия для установления правды и определения ответственности.

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"Через 6 лет после трагического инцидента 298 жертв и их близкие заслуживают свершения правосудия", – написали в документе.

Что этому предшествовало

В МИД России накануне заверили, что не видят смысла в продолжении консультаций. По их словам, Гаага подала межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ, не дожидаясь итогов консультаций. Такие действия назвали "недружественными", а потому Россия и отказалась участвовать в дальнейших в консультациях.

"Нидерланды с первого дня придерживались единой версии произошедшего. Конечно, что расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными", – сказали тогда в МИД России.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такое решение России "красноречивым свидетельством страха". По словам Кулебы, Украина зато всегда была открытой к сотрудничеству. Она предоставляла всю необходимую информацию по этому делу.



Что известно об авиакатастрофе Boeing MH17 / Инфографика 24 канала