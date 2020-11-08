Сейчас точной даты, когда украинская и иранская стороны обсудят катастрофу, нет. В МИД Украины говорят, что все будет зависеть от той информации, которую предоставит Киеву Тегеран.

Информация с Ирана не поступала в МИД

Также влияет на дату встречи и ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин "Радио Свободе".

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Если мы увидим, что пока не о чем говорить, то, пожалуй, более целесообразно будет подождать, пока все стороны выполнят данные ими обязательства. Переговорный процесс, который мы проводим с иранской стороной, не касается никоим образом технического расследования, – отметил Енин.

Украинская сторона активно участвует в расследовании трагедии. Так, 6 ноября представитель Украины выступил на заседании Совета ИKAO – Международной организации гражданской авиации.

В МИД подчеркнули, что пока информация, которую пообещал предоставить Иран, ни в Министерство иностранных дел, ни в Офис генерального прокурора не поступало.

Обратите внимание! Тегеран до сих пор не предоставил технический отчет другим пострадавшим сторонам относительно авиакатастрофы. Это должно произойти в течение года. Международная организация гражданской авиации призвала Иран ускорить этот процесс. В Тегеране говорят – дело только за переводом.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала