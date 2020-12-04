Во Франции строят катера для украинской морской охраны: фото
Во Франции начали строительство первых двух патрульных катеров для морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Всего украинские пограничники должны получить 20 таких катеров.
Корпус первого катера уже готов на 50%, второго – на 30%. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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Руководство ГПСУ провело встречу, на которой представители французской компании отчитались о строительстве первых катеров FPB98MKI.
Как пояснили в пограничном ведомстве, эта встреча должна помочь украинским пограничникам и французским судостроителям качественно коммуницировать для эффективного выполнения контракта по строительству 20 катеров.
Планируется, что уже в начале весны 2021 группа экспертов отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса строительства.
Во Франции строят первые катера для украинских пограничников / Фото ГПСУ
Подробнее о катерах FPB98MKI:
Их строительством занимается французская компания ОСЕА. Они способны разгонять скорость до 30 – 32 узлов при дальности плавания 1200 морских миль.
Всего украинские пограничники за 3 года получат 20 таких единиц. Из них 15 построят во Франции, а еще 5 – в Украине по французским технологиям. Партнером французская компания выбрала украинский "Нибулон".
После строительства эти катера разместят в 5 городах постоянной дислокации морской охраны ГПСУ:
- Одесса – Черное море,
- Измаил (Одесская область) – река Дунай, Черное море,
- Килия (Одесская область) – река Дунай, Черное море,
- Бердянск (Запорожская область) – Азовское море,
- Мариуполь (Донецкая область) – Азовское море.
Во Франции строят первые катера для украинских пограничников / Фото ГПСУ
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