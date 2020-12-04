Во Франции начали строительство первых двух патрульных катеров для морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Всего украинские пограничники должны получить 20 таких катеров.

Корпус первого катера уже готов на 50%, второго – на 30%. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Руководство ГПСУ провело встречу, на которой представители французской компании отчитались о строительстве первых катеров FPB98MKI.

Как пояснили в пограничном ведомстве, эта встреча должна помочь украинским пограничникам и французским судостроителям качественно коммуницировать для эффективного выполнения контракта по строительству 20 катеров.

Планируется, что уже в начале весны 2021 группа экспертов отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса строительства.



Во Франции строят первые катера для украинских пограничников / Фото ГПСУ

Подробнее о катерах FPB98MKI:

Их строительством занимается французская компания ОСЕА. Они способны разгонять скорость до 30 – 32 узлов при дальности плавания 1200 морских миль.

Всего украинские пограничники за 3 года получат 20 таких единиц. Из них 15 построят во Франции, а еще 5 – в Украине по французским технологиям. Партнером французская компания выбрала украинский "Нибулон".

После строительства эти катера разместят в 5 городах постоянной дислокации морской охраны ГПСУ:

Одесса – Черное море,

Измаил (Одесская область) – река Дунай, Черное море,

Килия (Одесская область) – река Дунай, Черное море,

Бердянск (Запорожская область) – Азовское море,

Мариуполь (Донецкая область) – Азовское море.



Во Франции строят первые катера для украинских пограничников / Фото ГПСУ