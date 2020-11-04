4 ноября 2018 года не стало Екатерины Гандзюк. Она умерла в Киеве в муках - у женщины, которая стала жертвой заказного нападения, не выдержало сердце. Смерть активистки стала шоком для общества и приговором коррумпированной системе украинской власти. Правда, официально он еще не объявлен, ведь в политике продолжает действовать круговая порука.

Утром 1 августа 2018 в Херсоне произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Женщину облили серной кислотой – она получила ожоги 30% тела. Больше всего пострадали кожа головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Также Гандзюк получила ожог левого глаза. В этот трагический день 24 канал рассказывает о выдающейся украинке и напоминает, что в деле о ее убийстве еще не поставлена точка.

Читайте также Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка

Умерла Катя Гандзюк:

Как умерла Гандзюк

Нападение на известную активистку сначала местные херсонские силовики пытались замять. Дело оформили как “хулиганство” и не очень спешили искать настоящих виновников, зато преступление хотели “повесить” на невиновного Николая Новикова, с которого по милицейским обычаям хотели сделать “козла отпущения”. Только после общественного резонанса и акций протеста полиция переквалифицировала уголовное дело и начала искать нападавших.

Довольно быстро выяснилось, что к покушению на Екатерину Гандзюк причастны местные влиятельные чиновники со связями в Киеве. Вскоре появились имена исполнителей преступления и его заказчиков. Уже за несколько недель исполнители – Сергей Торбін, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Никита Грабчук и Вячеслав Вишневский – оказались на скамье подсудимый. Они согласились сотрудничать со следствием и дали показания в отношении организаторов и заказчиков. Ими оказались представитель партии "Батькивщина" председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, местный мафиози Алексей Левин (Москаленко) с удостоверением помощника депутата от Радикальной партии Ляшко, а также помощник и доверенное лицо народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский. Мангер, по версии следствия, был заказчиком, а Павловский и Левин – непосредственными организаторами.



Игорь Павловский на скамье подсудимых / Фото 24 канала

Семья Гандзюк называет других виновников – представители политсилы Петра Порошенко. Это тогдашний губернатор Херсонской области Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук. Впрочем, они избежали официальных обвинений.

Почему дело "сливали"

Привлечь названных на суде лиц к ответственности оказалось непросто – Левину дали сбежать из Украины, дело Мангера начали затягивать и разваливать. Так же и с третьим фигурантом. Роль Павловского несколько раз пересматривали и даже выпустили на свободу из СИЗО "по состоянию здоровья".

4 ноября 2018 Екатерина Гандзюк умерла – не выдержало сердце, у женщины, которая была искалечена кислотой, оторвался тромб.



Суд над Мангером продолжается / Фото Укринформ

Новый шанс на справедливость

Со сменой руководства государства дело об убийстве Екатерины Гандзюк реанимировали – благодаря Интерполу найден и экстрадирован из Болгарии в Украину Алексей Левин, был снова арестован Игорь Павловский – он частично признал свою вину и в октябре 2020 получил 2 года, но с испытательным сроком в 1 год (как правило, такая отсрочка свидетельствует о том, что в тюрьме останется пустое место). О том, что раньше именно Павловский считался едва ли не главным организатором преступления и посредником с Мангером – было забыто.

Павловский дал показания против Мангера, чем и выбил себе волю. Сейчас идет суд над Мангером и Левиным – им обоим грозит до 12 лет заключения. Оба сейчас находятся в СИЗО в Киеве. Впрочем, приговора по этому делу до сих пор нет, а это значит, что убийцы Кати до сих пор не наказаны.



Евгений Рищук после увольнения из Областной администрации не оставляет политику / Фото "Мост"

Евгений Рищук продолжает политическую карьеру и побеждает на выборах председателя Олешковской ОТГ, а господин Гордеев является одним из лидеров Херсонской ячейки "УДАРАа".

Кто такая Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк была известной активисткой и журналисткой, основательницей издания "Мост", ее статьи и заметки в соцсетях всегда имели большой резонанс, она активно разоблачала коррупцию в Херсоне и области, не молчала о попытках антиукраинских сил взять реванш. Она перешла дорогу многим – от местного отделения промосковского движения Виктора Медведчука до влиятельных бизнесменов и руководства города и области, что под прикрытием, а кое-где с благословения уже новой власти, не желали говорить “окончательное прощай” схемам и коррупции.