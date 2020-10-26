В Казахстане запретили авиакомпаниям посадку пассажиров, не имеющих справок о результат ПЦР-теста на COVID-19. Такое нововведение премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития.

Он также заявил, что есть и другие проблемы в стране относительно пандемии, которые необходимо усовершенствовать. Об этом сообщили впресс-службе Мамина.

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"Поручено запретить авиакомпаниям, осуществляющим международные авиаперевозки, посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов", – написали на сайте премьер-министра.

Глава правительства также подчеркнул, что в стране необходимо ускорить поставку рентген-аппаратов и передвижных медицинских комплексов. Также минздраву Казахстана поручили обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска. Также премьер выразил мнение, что за неделю власть должна повлиять на снижение цен на средства индивидуальной защиты.

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