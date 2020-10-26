Без ПЦР-теста – запрещено: в Казахстане новые правила авиаперевозок
В Казахстане запретили авиакомпаниям посадку пассажиров, не имеющих справок о результат ПЦР-теста на COVID-19. Такое нововведение премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития.
Он также заявил, что есть и другие проблемы в стране относительно пандемии, которые необходимо усовершенствовать. Об этом сообщили впресс-службе Мамина.
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"Поручено запретить авиакомпаниям, осуществляющим международные авиаперевозки, посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов", – написали на сайте премьер-министра.
Глава правительства также подчеркнул, что в стране необходимо ускорить поставку рентген-аппаратов и передвижных медицинских комплексов. Также минздраву Казахстана поручили обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска. Также премьер выразил мнение, что за неделю власть должна повлиять на снижение цен на средства индивидуальной защиты.
Коронавирус в Казахстане: коротко
- Количество случаев заболеваний COVID-19 по состоянию на 26 октября 2020 года достигла 110 542. Из них 1 796 – летальные. В то же время выздоровели уже 105 675 человек.
- Казахстанскую вакцину против коронавируса допустили к клиническим испытаниям. Известно, что ВОЗ включила эту вакцину в соответствующий список.