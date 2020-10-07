Российские представители во время заседаний Трехсторонней контактной группы всегда пытаются показать, что в этих переговорах можно обойтись и без них. РФ заявляет, что конфликт у Украины именно с псевдореспубликами, а Россия здесь ни при чем.

Об этом член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил в эфире программы "Что это было?" на 24 канале. Он отметил, что такой трюк Россия выполняет каждый раз еще с начала создания ТКГ.

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Как выглядит "трюк России"

По словам Казанского, Россия все время пытается показать псевдореспублики сторонами конфликта. И хотя официально в ТКГ входит только Россия, Украина и ОБСЕ, страна-агрессор приводит с собой так называемые ЛНР и ДНР, то есть дает приглашение этим отдельным районам, как подтвердил участник ТКГ.

Российские представители – это либо Грызлов, либо Дмитриевский – они стараются максимально самоустраниться. Перед собой выдвигают представителей так называемых ЛНР и ДНР и говорят, чтобы мы разговаривали, потому что у нас с ними якобы конфликт,

– сказал Казанский.

"Они постоянно делают вид, что мы должны договариваться с ними. Да, мы вынуждены вести с ними тоже диалог, но они не являются стороной. Россия периодически прибегает к такому трюку", – заверил он.

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Представитель украинской делегации в ТКГ рассказал, что заседание проходит через видеосвязь. Когда встреча начинается, российский представитель говорит, что у него проблемы со связью. Он убеждает, что заседание стоит начинать без него. "Мы говорим, что так не разговариваем, тогда ждем их 15–20 минут. Представители ОБСЕ звонят им, "выковыривают" оттуда, и они тогда начинают разговаривать. Они постоянно к этому прибегают и я был к этому готов. Россияне именно так и ведут себя", – заметил Казанский.

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