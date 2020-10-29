Наибольший процент людей погибает на пожарах в собственных домах вследствие нарушений правил эксплуатации или использования несертифицированной нелегально ввезенной электротехники.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным ГСЧС Украины, за прошлый год (2019) больше всего пожаров вызвали такие электрические изделия:

телевизор – 252 пожара или 3% от количества пожаров от электроизделий;

электрощит – 211 (почти 2%);

холодильник – 162 (1,4 %);

электроплита – 114 и другие обогревательные приборы – 63 случая пожаров.

В результате пожаров погибли 186 человек. Неисправность электроплит повлекла гибель 27 человек, а обогревательных приборов – 15 человек,

– сообщил начальник отдела Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Евгений Линчевский.

По словам пожарника, надо соблюдать элементарные требования при эксплуатации электроприборов и пользоваться техникой, которая официально завозится в Украину, проходит все соответствующие испытания и процедуры оценки соответствия требованиям технических регламентов.

Качество тех приборов, что мы используем, является одним из факторов нашей безопасной жизни и жизни наших детей,

– резюмировал Евгений Линчевский.

Менеджер Комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Куликова подчеркнула, что в Украине очень остро стоит проблема реализации нелегально ввезенной техники, которая не проходила процедур оценки соответствия требованиям украинских технических регламентов, а значит может быть опасной для потребителей.

Объем такой техники от всех ввозимых товаров нелегально составляет 21,4%.

Главным инструментом, который может помочь потребителю идентифицировать нелегально ввезенный товар, госпожа Куликова назвала фискальный чек и наличие украиноязычной маркировки на товаре и оборудовании. Она отметила, что, к сожалению, в августе этого года в Парламенте зарегистрировали законопроекты 3853-1 и 3853-2, что предлагают отменить необходимость выдавать фискальный чек при продаже бытовой техники и электроники в целом. Это негативно скажется на защите прав потребителя и увеличит уровень некачественных товаров, попадающих в страну нелегально.

Напомним, что в сентябре 2020 года ряд бизнес-ассоциаций рисковых отраслей обратились к руководству Верховной рады Украины не допустить отмены норм законов №128-IX и №129-IX о программных РРО и прозрачных правилах предпринимательства. А в августе в ВРУ законопроекты №3853-1 и №3853-2 об отмене фискализации везде и даже в рисковых отраслях призывали не выносить на рассмотрение зала ВРУ.