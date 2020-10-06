Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что за время пандемии 52 народных избранников заболели коронавирусом, а это почти каждый 8 депутат. По мнению председателя парламента, такой показатель является высоким, но легко объясняется частыми встречами с избирателями.

По состоянию на 6 октября, в Верховной Раде болеют 22 народных избранника, рассказал Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

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Все из-за того, что многие народные депутаты общаются с избирателями и гражданами в целом во время работы в регионах. Таким образом профессия накладывает свой отпечаток,

- пояснил спикер парламента.

Он также уточнил, что Верховная Рада не ушла на карантин, а продолжает работать. Впрочем только в комитетах в режиме онлайн. Также две недели отведены для работы парламентариев в регионах.

Кратко о коронавирусе в Раде: