Каждый восьмой депутат в Раде заболел коронавирусом: детали
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что за время пандемии 52 народных избранников заболели коронавирусом, а это почти каждый 8 депутат. По мнению председателя парламента, такой показатель является высоким, но легко объясняется частыми встречами с избирателями.
По состоянию на 6 октября, в Верховной Раде болеют 22 народных избранника, рассказал Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".
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Все из-за того, что многие народные депутаты общаются с избирателями и гражданами в целом во время работы в регионах. Таким образом профессия накладывает свой отпечаток,
- пояснил спикер парламента.
Он также уточнил, что Верховная Рада не ушла на карантин, а продолжает работать. Впрочем только в комитетах в режиме онлайн. Также две недели отведены для работы парламентариев в регионах.
Кратко о коронавирусе в Раде:
- Первым депутатом, который заболел коронавирусом, был член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов. Это произошло еще в начале пандемии в марте 2020 года.
- Также заболели коронавирусом лидеры нескольких фракций – Юлия Тимошенко из "Батькивщины", Кира Рудик из "Голоса" и Петр Порошенко из "Европейской Солидарности".
- Обнаружили болезнь и у главы главной политической силы страны – партии "Слуга народа" Александра Корниенко.