Военнослужащих Азербайджана заподозрили в совершении военного преступления в Гадруте в зоне карабахского конфликта. Азербайджанские власти отвергают все обвинения.

Корпорация BBC и британская расследовательская группа Bellingcat утверждают, что независимо друг от друга подтвердили подлинность этого видео.

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О каком инциденте говорится

Гадрут – город на юге Азербайджана, который почти 30 лет находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В октябре этого года, после возобновления боев в Карабахе, в нем шли ожесточенные бои. Азербайджанские военные вплотную подошли к городу с востока, тогда как армянские силы удерживали позиции на севере.

15 октября в азербайджанских телеграм-каналах распространили два видео. На первом, вероятно, было показано взятие в плен двух армян азербайджанскими солдатами. На втором видео изображена показательная казнь людей в той же одежде, что была на пленных.

Расследование ВВС и Bellingcat

ВВС и Bellingcat утверждают, что им удалось установить геолокацию места записи – первое было снято на северной окраине Гадрута, второе – в парке на юге города.

Камуфляжная форма и оружие солдат, которые взяли в плен двух мужчин, не позволяют с уверенностью установить их принадлежность, отмечают в Bellingcat. Однако, они говорят с пленными по-русски, а между собой – по-азербайджански. Голос за кадром на азербайджанском языке отдает приказ: "Цельтесь в голову!".

Раздаются выстрелы – и тела мужчин падают на землю. Редакция BBC утверждает, что голос командира принадлежит носителю языка. Журналисты Bellingcat также нашли подтверждение того, что шлемы и автоматы солдат на видео соответствуют тем, которые ранее уже использовали азербайджанские военные, в частности спецназ.

Реакция Азербайджана

Вскоре после значительного количества просмотров видеоролики начали удалять с телеграм-каналов.

Их начали заменять на официальную позицию Министерства обороны Азербайджана. Официальное Баку называет запись фейком.

Генпрокуратура Азербайджана заявляла о начале расследования по факту публикации видео, однако позже в ведомстве заявили, что расследование завершено, а видео признаны ложными.

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Обратите внимание! Внесудебная казнь пленных – военное преступление. ВВС направила запросы в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, офис комиссара Совета Европы по правам человека, а также в Международный комитет Красного Креста. Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном можно прочитать здесь.

Смотрите первое видео о взятии в плен азербайджанцами армян:

На втором видео, которое мы не публикуем из-за его шокирующего характера, двое людей сидят у стены со связанными за спиной руками. Оба накрыты флагами Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Мужчины за кадром кричат, после чего можно услышать как одиночные выстрелы, так и автоматные очереди.



Казнь армян / Скриншот из видео