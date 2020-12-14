Белый дом подтвердил, что казначейство США атаковали хакеры, поддерживаемые правительством одного из иностранных государств. Но что именно это за страна – не сказали, хотя ранее в СМИ называли Россию.

13 декабря СМИ обратились к администрации президента Дональда Трампа, чтобы та подтвердила или опровергла информацию о хакерской атаке на казначейство США. Об этом рассказали в CNBC – журналисты канала получили ответ.

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Белый дом признал, что воскресное (13 декабря) сообщение о кибератаке на министерство финансов США и частично в министерство торговли - истинно.

Правительство Соединенных Штатов знает об этом. Мы делаем все необходимое для обнаружения и исправления любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией,

– сказал представитель Белого дома по вопросам безопасности Джон Ульот.

О вероятной хакерской атаке прежде сообщили в Reuters . Там, однако, указывали, что кибернападение провели через недостатки в Microsoft Office 365, а причастна к этим нападениям прежде всего, наиболее вероятно, Россия.

С группой хакеров, которая работает на службу российской внешней разведки, связало кибернападение на казначейство США и издание Washington Post.

Но в действительности неизвестно точно, как справедливо заметили в The Guardian :

Какое именно государство причастно к нападениям.

К какой именно информации получили доступ хакеры.

И действительно ли злоумышленники использовали продукцию Microsoft (в компании эту информацию не комментировали).