VIP-клуб партнерской программы Open Agribusiness Kernel теперь работает в двух форматах: аграрии гарантированно получают бонусы и могут не продавать Kernel 10-процентную долю предприятия.

Об этом в интервью Latifundist.com сообщил руководитель проекта Сергей Витер.

Мы много слышали на рынке страхов, что Kernel сможет поглощать компании благодаря этим 10%. Для нас это не самоцель, поэтому спокойно решили эту опцию сделать добровольной. Теперь проект существует в двух форматах,

— отметил руководитель Open Agribusiness Kernel.

По-прежнему действует VIP-клуб, где сохраняются опции выкупа 10-процентной доли агропредприятия и выплаты партнером Kernel годовых дивидендов в размере 10$/га. В новом формате сохранены преференции в виде сниженных цен на семена, СЗР, удобрения, а также агроконсалтинг, финансирование рабочего капитала в размере 300 $/га.

"В отличие от VIP-клуба, где такое финансирование стоит до 10% годовых, в новой модели эта цифра чуть выше — 11%. Стать его участником смогут предприятия с разными формами собственности. В этой модели компании не выплачивают нам дивиденды", — сообщил Сергей Витер.

Для обоих форматов партнерства изменили формулу, по которой рассчитывалась стоимость агроконсалтинга — вместо дисконта 3-4%/тонну утвердить фиксированную сумму: "Сейчас мы предложили партнерам по итогам года выплачивать нам вознаграждение в диапазоне $15-25 на гектар. Эта формула аграриям удобнее, чем дисконт от тонны зерна".

Сергей Витер отметил: главная задача программы Open Agribusiness Kernel — открыть агропроизводителям доступ к технологиям и финансовым ресурсам.

Для нас важно, чтобы после прихода Kernel в компанию ее результаты стали лучше, чтобы аграрий смог купить трактор, отремонтировать склад, погасить кредит, купить СЗР, семена. Мы хотим четко понимать, что наш партнер финансово стабилен. Мы смотрим на компанию с точки зрения наших репутационных рисков, ведь все-таки хотим работать с людьми, у которых есть четкий план развития их предприятия. Хотим понимать, что кто-то расширяется, строится, меняет технику и зарабатывает больше,

— сказал Сергей Витер.

За год работы VIP-клуба Open Agribusiness Kernel, партнерами стали предприятия с долей в 10% и земельным банком около 32 тыс. га, в ближайшее время планируют добавиться еще 7 тыс. га. В клуб без продажи 10-процентной доли в ближайшее время войдут 47,7 тыс. га.