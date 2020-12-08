Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в город до 30 декабря. Сейчас он все еще проходит лечение после COVID-19.

О планах Кернеса вернуться в Украину сообщил в телеграмме его друг и известный украинский олигарх Павел Фукс.

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По словам Фукса, он общался с мэром Харькова и интересовался состоянием его здоровья. Кернес в ответ спросил: как Харьков готовится к Новому году.

Тогда родные показали ему фото и видео. Политику, по словам Фукса, понравилось.

Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома,

– подытожил олигарх.

Напомним, ранее Фукс показывал фотографию Кернеса из немецкой клиники "Шарите".

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