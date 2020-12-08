Кернес планирует вернуться в Харьков: бизнесмен Фукс назвал дату
Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в город до 30 декабря. Сейчас он все еще проходит лечение после COVID-19.
О планах Кернеса вернуться в Украину сообщил в телеграмме его друг и известный украинский олигарх Павел Фукс.
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По словам Фукса, он общался с мэром Харькова и интересовался состоянием его здоровья. Кернес в ответ спросил: как Харьков готовится к Новому году.
Тогда родные показали ему фото и видео. Политику, по словам Фукса, понравилось.
Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома,
– подытожил олигарх.
Напомним, ранее Фукс показывал фотографию Кернеса из немецкой клиники "Шарите".
Куда исчез Геннадий Кернес: основное
- Мэр Харькова не появлялся на публике с конца августа 2020 года.
- Ранее у него подтвердили COVID-19 и двустороннее воспаление легких. Сначала он лечился в Харькове, а в середине сентября его перевезли в Берлин.
- В начале октября Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на коронавирус.
- Кернеса избрали городским головой Харькова уже в третий раз.
- А 5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что мэр вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.
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