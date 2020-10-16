Геннадий Кернес и "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" на предстоящих выборах одержат победу в голосовании за мэра и большинство в городском и областном советах.

Команда уже показала свой профессионализм, поэтому соцопросы демонстрируют поддержку харьковчан, заявил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.

В эфире телеканала "Симон" он акцентировал внимание на том, что 25 октября выбирают не президента или парламент, а власть, которая работает для обеспечения жизнедеятельности, для создания комфортных условий жизни города и области.

"Мы выбираем хозяйственников, мы не выбираем политиков. И в этом огромная разница между теми выборами, которые были в Верховную раду, выборами президента и выборами в органы местного самоуправления", – подчеркнул первый заместитель мэра Харькова.

Хочу сказать, что все соцопросы показывают, что лидером на пост мэра является Геннадий Кернес, в городской и областной советы лидирует "Блок Кернеса – Успешный Харьков!". Это говорит о том, что Геннадий Адольфович собрал команду профессионалов. Геннадий Кернес – это уже бренд города Харькова. Он собрал команду единомышленников, которая обеспечивает стабильное развитие,

– подчеркнул Терехов.

По его словам, о результатах работы лучше всего свидетельствуют улицы Харькова, чистый и комфортабельный город. "Мы действительно стараемся и хотим сделать город красивее. Мы реально одна команда, нацеленная на то, чтобы создать классный и успешный город", – заявил первый заместитель мэра.

Отвечая на вопрос, с кем "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" объединится в областном и городском совете нового состава, Терехов отметил, что Блок Кернеса получит большинство. Однако ради интересов харьковчан команда готова объединять усилия со всеми конструктивными депутатами, независимо от фракций.