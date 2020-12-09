На первой сессии Харьковского горсовета VIII созыва 9 декабря депутаты признали мэром города Геннадия Кернеса. Именно он победил на прошлых выборах. Правда, его на заседании не было. Таким образом, Кернес официально стал городским головой Харькова без присяги.

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На сессии с соблюдением правил карантина присутствовали новоизбранные депутаты городского совета, почетные граждане Харькова, представители духовенства, руководители правоохранительных органов, журналисты. Онлайн-трансляцию первого заседания транслировали в сети, сообщает 24 канал.

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По закону "О местном самоуправлении" присягу дает лишь лицо, которое впервые избрали на должность городского головы. В то же время Геннадия Кернеса избрали городским головой не впервые, и он уже давал присягу 24 ноября 2010 года. Согласно указанным выше законам, Кернес Геннадий Адольфович с этого времени приобретает полномочия Харьковского городского головы,

- отметила с трибуны сессии председатель Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая.

Добавим, что 4 ноября Харьковская ТИК признала Кернеса избранным городским головой Харькова. На выборах он набрал наибольшее количество голосов избирателей – 195 044 избирателей или 60,34%.

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