Сотрудники немецкой клиники "Шарите", где проходит лечение мэр Харькова Геннадий Кернес, не делятся медицинской информацией с посторонними.

Сотрудники немецкой клиники "Шарите", где проходит лечение мэр Харькова Геннадий Кернес, не делятся медицинской информацией с посторонними. Поэтому все заявления об ухудшении состояния здоровья харьковского головы безосновательны, заявляют в горсовете.

Комментируя слова председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера о состоянии здоровья Кернеса, директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил: "Откуда он (Алексей Кучер - ред.) взял, что Кернес не вернется к выборам в Харьков, нам неизвестно".

Чиновник также отметил, что Кучер повторяет недавние заявления адвоката Анатолия Родзинского, который решил, что у Кернеса был инсульт.

"Заявляю, что никто и никогда из клиники "Шарите" не сказал бы ни Кучеру, ни Родзинскому о состоянии здоровья Геннадия Кернеса или его диагноз", – пояснил Сидоренко.

В горсовете Харькова сообщают, что с начала октября здоровья Кернеса улучшается, и он постепенно выздоравливает.

Напомним, у городского головы Харькова Геннадия Кернеса диагностировали коронавирус и воспаление легких. С 17 сентября он проходит лечение в клинике "Шарите" в Германии.