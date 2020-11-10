В сети обнародовали фото городского главы Харькова Геннадия Кернеса. Снимок сделали в берлинской клинике "Шарите".

На фото Кернес лежит на больничной койке. А возле него его пасынок Родион Гайсинский. Такой снимок в телеграмме обнародовал бизнесмен Павел Фукс.

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Геннадий Адольфович передает привет из "Шарите",

– подписанное фото.

В частности, Кернес якобы передает привет всем харьковчанам, а также отдельный привет тем, кто его "потерял".



Кернес в берлинской клинике "Шарите" / Фото из твиттера Павла Фукса

Дело по факту исчезновения Кернеса: что известно

9 ноября в харьковской полиции заявили, что открыли уголовное производство по факту исчезновения мэра Кернеса.

Однако очень скоро правоохранители удалили эту информацию как с официального сайта, так и из соцсетей.

А 10 ноября закрыли дело. Правоохранители говорят, что действовали законно.

Спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко довольно резко отреагировал на открытие уголовного производства. Он отметил, что "полиция имеет более важные дела", а также добавил от себя "не официально – вы е*анулись там?". Впоследствии Сидоренко свое сообщение удалил.

Обратите внимание! 4 ноября городская территориальная избирательная комиссия Харькова объявила Кернеса харьковским городским главой. Избирательную гонку Кернес провел в больнице. Сперва в Харьковской, потом – немецкой. В течение последних двух месяцев периодически возникали слухи о смерти Кернеса, ведь его видели еще в августе.