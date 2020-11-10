Кернес жив и передает поздравления харьковчанам и тем, кто его "потерял": фото
В сети обнародовали фото городского главы Харькова Геннадия Кернеса. Снимок сделали в берлинской клинике "Шарите".
На фото Кернес лежит на больничной койке. А возле него его пасынок Родион Гайсинский. Такой снимок в телеграмме обнародовал бизнесмен Павел Фукс.
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Геннадий Адольфович передает привет из "Шарите",
– подписанное фото.
В частности, Кернес якобы передает привет всем харьковчанам, а также отдельный привет тем, кто его "потерял".
Кернес в берлинской клинике "Шарите" / Фото из твиттера Павла Фукса
Дело по факту исчезновения Кернеса: что известно
- 9 ноября в харьковской полиции заявили, что открыли уголовное производство по факту исчезновения мэра Кернеса.
- Однако очень скоро правоохранители удалили эту информацию как с официального сайта, так и из соцсетей.
- А 10 ноября закрыли дело. Правоохранители говорят, что действовали законно.
- Спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко довольно резко отреагировал на открытие уголовного производства. Он отметил, что "полиция имеет более важные дела", а также добавил от себя "не официально – вы е*анулись там?". Впоследствии Сидоренко свое сообщение удалил.
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