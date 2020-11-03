В сети 3 ноября активно распространяли информацию о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес якобы умер. Однако в Харьковском горсовете уже опровергли слухи о смерти главы города.

Сейчас Кернес выздоравливает, его ежедневно навещают родные. Об этом в Фейсбуке сообщил глава пресс-службы Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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Кернес жив, умирать не собирается. Родные навещают его каждый день, он выздоравливает. На момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70 процентов легких. Сейчас их долечивают, и как только врачей будет удовлетворять результат – сразу вылет в Харьков,

– подчеркнул Сидоренко.

Что известно о лечении Кернеса