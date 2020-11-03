Кернес жив, умирать не собирается, – спикер мэрии Харькова
В сети 3 ноября активно распространяли информацию о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес якобы умер. Однако в Харьковском горсовете уже опровергли слухи о смерти главы города.
Сейчас Кернес выздоравливает, его ежедневно навещают родные. Об этом в Фейсбуке сообщил глава пресс-службы Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
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Кернес жив, умирать не собирается. Родные навещают его каждый день, он выздоравливает. На момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70 процентов легких. Сейчас их долечивают, и как только врачей будет удовлетворять результат – сразу вылет в Харьков,
– подчеркнул Сидоренко.
Что известно о лечении Кернеса
- В начале сентября стало известно, что Кернес заразился коронавирусом.
- В тяжелом состоянии мэра Харькова доставили в Германию в берлинскую клинику "Шарите".
- Долгое время новостей о самочувствии Кернеса не было. В сети несколько раз публиковали фейки о том, что глава Харькова уже умер.
- Несмотря на критическую ситуацию с COVID-19 в Харькове регулярно нарушали карантинные нормы. В частности, провели ряд массовых мероприятий. К их организации были причастны, в частности, помощники Кернеса.
- Президент Владимир Зеленский упрекал Кернеса в ситуации с COVID-19 в Харькове.
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