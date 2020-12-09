Кернеса заочно признали мэром: депутат горсовета объяснил, кому выгодно такое решение
Геннадий Кернес 9 декабря без присяги вступил в должность городского головы Харькова решением депутатов горсовета. Для городских властей стратегический вопрос – сохранить монополию на власть и на бюджетные потоки, которые они получают. Именно поэтому они заочно признали Кернеса мэром.
Но это является циничной манипуляцией, которая дает основания обжаловать решение в судебном порядке. И вообще ставит под вопрос легитимность в городе. Об этом в эфире 24 каналу рассказал депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.
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Он отметил, что принять такое решение "Блока Кернеса" помогали и много других политсил. В частности, "Европейская солидарность".
Это вынужденный шаг, чтобы не делать перевыборы. Они понимают, что Кернеса уже не изберут мэром. И вынуждены идти на такие шаги, чтобы ликвидировать риски и оставить все бюджетные потоки в своих руках,
– пояснил депутат.
По его словам, это является временным решением и в конце концов все изменится. В частности, через пол года – год в Харькове состоятся или досрочные перевыборы, на которых изберут другого мэра.
Или де-факто ликвидируется монополия на власть и бюджетные потоки. Потому будет функционировать такая мобильная структура городской власти, когда решение будут принимать обсуждением и будут слышать мнения разных депутатов.
"Фактически, сейчас руководит городом заместитель Кернеса. Мне кажется, что все его окружение не очень хочет, чтобы он возвращался. Думаю, что у них сейчас хорошие позиции, и они сохранили эту монополию благодаря неустойчивым, немасштабным депутатам горсовета, которые избирались", – подытожил Дмитрий Булах.
Геннадий Кернес победил на местных выборах: что известно
- 4 ноября территориальная избирательная комиссия официально объявила Геннадия Кернеса избранным городским головой Харькова.
- В Харьковском городском совете 9 ноября отрицали, что инаугурация Геннадия Кернеса состоится дистанционно. Представитель городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что он должен лично присутствовать во время принятия присяги.
- Зато уже на первой сессии Харьковского горсовета VIII созыва 9 декабря депутаты заочно признали Геннадия Кернеса мэром города.
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