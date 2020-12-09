Геннадий Кернес 9 декабря без присяги вступил в должность городского головы Харькова решением депутатов горсовета. Для городских властей стратегический вопрос – сохранить монополию на власть и на бюджетные потоки, которые они получают. Именно поэтому они заочно признали Кернеса мэром.

Но это является циничной манипуляцией, которая дает основания обжаловать решение в судебном порядке. И вообще ставит под вопрос легитимность в городе. Об этом в эфире 24 каналу рассказал депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

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Он отметил, что принять такое решение "Блока Кернеса" помогали и много других политсил. В частности, "Европейская солидарность".

Это вынужденный шаг, чтобы не делать перевыборы. Они понимают, что Кернеса уже не изберут мэром. И вынуждены идти на такие шаги, чтобы ликвидировать риски и оставить все бюджетные потоки в своих руках,

– пояснил депутат.

По его словам, это является временным решением и в конце концов все изменится. В частности, через пол года – год в Харькове состоятся или досрочные перевыборы, на которых изберут другого мэра.

Или де-факто ликвидируется монополия на власть и бюджетные потоки. Потому будет функционировать такая мобильная структура городской власти, когда решение будут принимать обсуждением и будут слышать мнения разных депутатов.

"Фактически, сейчас руководит городом заместитель Кернеса. Мне кажется, что все его окружение не очень хочет, чтобы он возвращался. Думаю, что у них сейчас хорошие позиции, и они сохранили эту монополию благодаря неустойчивым, немасштабным депутатам горсовета, которые избирались", – подытожил Дмитрий Булах.

Геннадий Кернес победил на местных выборах: что известно

4 ноября территориальная избирательная комиссия официально объявила Геннадия Кернеса избранным городским головой Харькова.

В Харьковском городском совете 9 ноября отрицали, что инаугурация Геннадия Кернеса состоится дистанционно. Представитель городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что он должен лично присутствовать во время принятия присяги.

Зато уже на первой сессии Харьковского горсовета VIII созыва 9 декабря депутаты заочно признали Геннадия Кернеса мэром города.

Обратите внимание! Геннадий Кернес с конца августа не появлялся на публике. Впоследствии стало известно, что у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В первые дни его лечили в Украине, однако впоследствии транспортировали на лечение в немецкую клинику "Шарите".