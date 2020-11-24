КГБ Беларуси завершил предварительное расследование дела Белгазпромбанка. Обвинение предъявили руководителям финучреждения, среди них – и бывший потенциальный соперник Лукашенко на выборах – Виктор Бабарико.

Что инкриминируют Виктору Бабарико

В КГБ считают, что именно Бабарико организовал и возглавил преступную группу. Об этом информирует портал TUT.by.

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Оппозиционного политика и бывшего руководителя Белгазпромбанка обвиняют в подкупах в особо крупных размерах, отмывании денег, полученных преступным путем, тоже – в особо крупном размере.

Кому еще предъявили обвинение:

Заместителям председателя правления банка: Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу;

бывшему первому заместителю председателя правления Алексею Задойку;

заместителю председателя правления Сергею Добролету.

Им инкриминируют взяточничество в особо крупных размерах. Сейчас дело изучают обвиняемые и стороны защиты.

Интересно! Все фигуранты дела признали свою вину, кроме Бабарико. Он все обвинения категорически отвергает.

Что известно о деле Виктора Бабарика

Оппозиционер Виктор Бабарико планировал баллотироваться на президентских выборах в Беларуси 9 августа. Его считали наиболее серьезным конкурентом Лукашенко.

Однако зарегистрироваться на выборы политик не мог, ведь возбудили дело против него в отношении Белгазпромбанка.

Этот банк Бабарико возглавлял с 2000 года. Проработал здесь до мая 2020 года.

В июне Бабарико и его сына арестовали.

В июле политику выдвинули новые обвинения во взяточничестве.

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