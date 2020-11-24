КГБ Беларуси разобрался с делом конкурента Лукашенко: в чем обвиняют Виктора Бабарико
КГБ Беларуси завершил предварительное расследование дела Белгазпромбанка. Обвинение предъявили руководителям финучреждения, среди них – и бывший потенциальный соперник Лукашенко на выборах – Виктор Бабарико.
Что инкриминируют Виктору Бабарико
В КГБ считают, что именно Бабарико организовал и возглавил преступную группу. Об этом информирует портал TUT.by.
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Оппозиционного политика и бывшего руководителя Белгазпромбанка обвиняют в подкупах в особо крупных размерах, отмывании денег, полученных преступным путем, тоже – в особо крупном размере.
Кому еще предъявили обвинение:
- Заместителям председателя правления банка: Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу;
- бывшему первому заместителю председателя правления Алексею Задойку;
- заместителю председателя правления Сергею Добролету.
Им инкриминируют взяточничество в особо крупных размерах. Сейчас дело изучают обвиняемые и стороны защиты.
Что известно о деле Виктора Бабарика
- Оппозиционер Виктор Бабарико планировал баллотироваться на президентских выборах в Беларуси 9 августа. Его считали наиболее серьезным конкурентом Лукашенко.
- Однако зарегистрироваться на выборы политик не мог, ведь возбудили дело против него в отношении Белгазпромбанка.
- Этот банк Бабарико возглавлял с 2000 года. Проработал здесь до мая 2020 года.
- В июне Бабарико и его сына арестовали.
- В июле политику выдвинули новые обвинения во взяточничестве.
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