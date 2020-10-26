КГБ рассматривает действия на протестах в Беларуси как терроризм
В Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что поведение граждан во время протестов нужно рассматривать как терроризм. Действиям причастных к митингам лиц дадут соответствующую правовую оценку.
Об этом сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. По его словам, в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц.
Читайте также Забастовка началась очень активно, – Тихановская о ситуации в Беларуси
Согласно сообщению Бычека, 25 октября во время несанкционированной акции в Минске радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД.
После прекращения противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей,
– говорится в сообщении начальника отдела КГБ.
Дестабилизация ситуации
Также он подчеркнул, что все провокации и действия протестующих организованы преступными группами, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Беларуси.
"Действия, которые соединены с совершением взрывов, поджогов и деяний, создающих опасность гибели людей и причинения им телесных повреждений с целью влияния на принятие решений органами власти или препятствование политической деятельности – квалифицируются как акт терроризма", – добавил Бычек.