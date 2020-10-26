В Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что поведение граждан во время протестов нужно рассматривать как терроризм. Действиям причастных к митингам лиц дадут соответствующую правовую оценку.

Об этом сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. По его словам, в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц.

Читайте также Забастовка началась очень активно, – Тихановская о ситуации в Беларуси

Согласно сообщению Бычека, 25 октября во время несанкционированной акции в Минске радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД.

После прекращения противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей,

– говорится в сообщении начальника отдела КГБ.

Дестабилизация ситуации

Также он подчеркнул, что все провокации и действия протестующих организованы преступными группами, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

"Действия, которые соединены с совершением взрывов, поджогов и деяний, создающих опасность гибели людей и причинения им телесных повреждений с целью влияния на принятие решений органами власти или препятствование политической деятельности – квалифицируются как акт терроризма", – добавил Бычек.

Подробнее о протестах и ситуации, которая происходит в Беларуси – читайте здесь.