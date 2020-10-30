Kia K5 выполнила сногсшибательный прыжок с разворотом на 360 градусов: впечатляющее видео
Корейский производитель Киа устроил на американском рынке впечатляющую рекламную кампанию. В ролике показан новый трюк, в котором седан К5 с каскадером за рулем выполнил сногсшибательный прыжок с разворотом на 360 градусов.
Машина прыгала с одной рампы на другую, и выполнила очень жесткое приземление. При этом автомобиль был способен ехать дальше. Об этом говорится в программе "Авто 24" на 24 канале.
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Внешне машины выглядели как серийные, на самом деле в салоне были установлены защитные каркасы из труб и кресла для гонок.
Вероятнее всего, была также усилена подвеска. Ведь после такого удара стандартная ходовая сразу бы вышла из строя.
Седан Kia K5 выполнил сногсшибательный прыжок: видео
Корейский производитель возлагает большие надежды на новый седан К5, базовая версия которого будет иметь 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 180 сил, а топовое исполнение GT будут оснащать 2,5-литровым двигателем на 290 сил.
Это не первый прыжок Kia K5
Несколько месяцев назад, в сентябре, корейский производитель Киа уже устраивал на американском рынке рекламную кампанию с видео, в котором седаны К5 прыгают через рампу.
Это видео за последние 5 недель набрало в ютубе более 3 миллионов просмотров.
Каскадер за рулем Kia K5 выполнил впечатляющий прыжок: видео
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Смотрите полный выпуск программы "Авто24": видео
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