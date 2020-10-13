Представители норвежского парламента сообщили, что российские хакеры совершили кибератаку на правительство страны в августе 2020 года. Она была направлена против ряда депутатов.

Кибератаку осуществляли по указанию российских властей. Об этом заявили норвежские министры Ине Мари Эриксен и Франк Бакке-Йенсен во время заседания парламента, передает Aftenposten.

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В результате этих атак злоумышленники получили доступ к электронным адресам, банковским счетам, страховым номерам и другим персональным данным многих работников норвежского правительства. Из-за этого также пострадали некоторые депутаты. Чтобы урегулировать этот случай на национальном уровне, службы разведки и безопасности уже начали сотрудничать.

На основании информации, имеющейся в распоряжении правительства, мы считаем, что за этой деятельностью стоит Россия,

– сказал Франк Бакке-Йенсен.

Представители МИД и Минобороны Норвегии отметили, что кибератаку совершили российские государственные структуры. Какие именно – не сообщили.

К каким еще кибератакам причастна Россия

По данным издания Aftenposten, некоторые российские дипломаты в норвежском посольстве связаны с разведкой России. Также в августе 2020 года в Норвегии правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, был российским шпионом.

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Еще один громкий случай – кибератака немецкого Бундестага в 2015 году. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в 2020 году заявил, что у немецких правоохранителей есть доказательства причастности России к этому инциденту.