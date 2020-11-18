В Днепропетровской области киберполиция обнаружила участника преступной группировки. Человек, причастный к развращению и изнасилованию детей, торговал порнографией в Интернете.

В деле обнаружили 5 пострадавших

Жертвами злоумышленника стали 5 несовершеннолетних. Пострадавшим – от 10 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Видео с сексуальным насилием над детьми фигурант дела продавал в интернете. К ужасному бизнесу злоумышленник приобщил и соучастников. Пособия попали в руки правоохранителей ранее.

Злоумышленник может оказаться на 15 лет за решеткой

В квартире задержанного провели обыски, во время них правоохранители и наткнулись на вещественные доказательства. Мужчине объявили подозрение в изнасиловании, развращении несовершеннолетних, а также ввозе, изготовлении и сбыте порнографии. Это может "потянуть" до 15 лет в тюрьме.

Обратите внимание! В Департаменте киберполиции сообщают, что с начала 2020 уже задержаны 20 человек, подозреваемых в сексуальной эксплуатации детей. Обвинительные акты уже направлены в суд по 8 из них.

Смотрите видео полиции с места события: