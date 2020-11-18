Грязный бизнес: киберполиция разоблачила мужчину, снимавшего порно с детьми
В Днепропетровской области киберполиция обнаружила участника преступной группировки. Человек, причастный к развращению и изнасилованию детей, торговал порнографией в Интернете.
В деле обнаружили 5 пострадавших
Жертвами злоумышленника стали 5 несовершеннолетних. Пострадавшим – от 10 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Видео с сексуальным насилием над детьми фигурант дела продавал в интернете. К ужасному бизнесу злоумышленник приобщил и соучастников. Пособия попали в руки правоохранителей ранее.
Злоумышленник может оказаться на 15 лет за решеткой
В квартире задержанного провели обыски, во время них правоохранители и наткнулись на вещественные доказательства. Мужчине объявили подозрение в изнасиловании, развращении несовершеннолетних, а также ввозе, изготовлении и сбыте порнографии. Это может "потянуть" до 15 лет в тюрьме.
Смотрите видео полиции с места события:
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