В Киеве ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Столица пока фактически балансирует между оранжевой и красной карантинными зонами.

В Госпродпотребслужбе считают, что буквально несколько дней могут решить дальнейшую судьбу города. Об этом начальник киевского отделения службы Олег Рубан рассказал в комментарии "РБК-Украина".

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По его словам все будет зависеть от заполненности койкомест. Сейчас ситуация с ними довольно напряженная.

Заполненность колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше 5 дней, то Киев может полностью перейти в красную зону. Но сегодня это еще под контролем и койкофонд обеспечивается,

– объяснил Рубан.

Он добавил, что ситуация в Киеве развивается прогнозируемо. Глава киевской Госпродпотребслужбы заметил, что 7 тысяч новых больных в Украине ежедневно в этот период он прогнозировал еще в августе.

Какая ситуация с коронавирусом в Киеве? В столице ситуация с COVID-19 с начала пандемии остается напряженной. Так, по состоянию на 22 октября там уже заболели 32 500 человек, 642 умерли от осложнений, вызванных инфекцией, а еще 11 304 человека выздоровели. За последние сутки добавилось много новых инфицированных – 631.

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Важно! Заметим, что президент Зеленский заявил о повторном введении жесткого карантина в Украине в случае, если суточное количество новых больных коронавирусом перевалит за 9,5 тысяч.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала