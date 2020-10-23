С 26 октября Киев снова будет находиться в оранжевой зоне карантина из-за коронавируса. Уже несколько недель подряд столица не покидает эту зону. Более того – в последние дни, по словам экспертов, она балансирует на грани с красной.

Обновленный перечень карантинных зон обнародовал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает 24 канал. В соответствии с объявленным перечнем, Киев разделяет оранжевую зону вместе с такими областными центрами: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы.

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Также в перечне несколько десятков меньших городов и районов.

По состоянию на 23 октября Киев демонстрирует высокую загруженность коек больными COVID-19. Так, в столице уже заняты 61,9% койкомест.

Кроме того, в городе в последние дни значительно увеличился суточный прирост инфицированных. По меньшей мере 2 дня подряд он превышает отметку у 600 новых больных.

Какие ограничения введут в Киеве

В столице продолжат действовать привычные для оранжевой зоны карантина ограничения, а именно:

Запрещена работа заведений размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц;

Запрещена деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00;

Запрещены плановые госпитализации в больнице: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;

Запрещена работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;

Будет действовать ограничение для массовых мероприятий: не более, чем 20 человек по соблюдению дистанции в 1,5 метра и с масковым режимом.

Перевозка в общественном транспорте может обеспечиваться только с 50% наполнением.

Заметим, что местные власти также должны увеличить количество общественного транспорта в часы пик, чтобы уменьшить скопление людей.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала

Внимание! Ранее в Госпродпотребслужбе заявили, что если заполненность койкомест в Киеве в течение 5 дней будет колебаться в пределах 70 – 75%, то столица попадет в красную зону карантина.