В Киеве началась настоящая метеорологическая зима. Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0 градусов произошло еще 30 ноября.

Метеорологическая зима в украинскую столицу пришла почти вовремя – на 4 дня позже климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Украинские синоптики прогнозируют, что отрицательные показатели температуры воздуха будут держаться и в дальнейшем.

Раньше всего метеорологическая зима в Киеве началась в далеком 1920 году – 20 октября.



Самое позднее – в 2015 году – 29 декабря.

Обратите внимание! В 2019 году метеорологическая зима так и не пришла в Киев. Это стало уникальным явлением в истории украинской столицы.