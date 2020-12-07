В Киев пришла метеорологическая зима: что это значит
В Киеве началась настоящая метеорологическая зима. Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0 градусов произошло еще 30 ноября.
Метеорологическая зима в украинскую столицу пришла почти вовремя – на 4 дня позже климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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Украинские синоптики прогнозируют, что отрицательные показатели температуры воздуха будут держаться и в дальнейшем.
- Раньше всего метеорологическая зима в Киеве началась в далеком 1920 году – 20 октября.
- Самое позднее – в 2015 году – 29 декабря.
- В декабре 2020 года синоптики прогнозируют затяжные морозы и снегопады. В частности, на Николая температура воздуха составит - 8 градусов мороза.
- Однако на Новый год, к сожалению, обещают оттепель и обильные дожди.
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