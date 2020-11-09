Киевские власти приобрели для города 200 автобусов белорусского производства. Однако это не лучшее решение, которое может быть в 21 веке. Дело в том, что транспорт в Киеве и без того создает большие проблемы.

На дорогах столицы все время пробки, а общественный транспорт и его организация далеко не совершенна. Такое мнение высказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью журналу Фокус.

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Министр назвал такое решение местных властей непонятным.

Я очень раздражен тем, что Киев снова закупил дизельные автобусы, считаю это не лучшим решением для XXI века. Понимаю, что закупить электрические автобусы дорого, под это также надо перестроить систему, сделать зарядные станции. Но начинать с чего-то надо,

- заверил Абрамовский.

Он отметил, что в меньших городах – Запорожье и Житомире – уже обсуждают электротранспорт. В то же время в Киеве купили еще 200 "дизелей из Беларуси".

Справка. В Министерстве экологии уже объясняли, что транспорт в Киеве больше всего загрязняет воздух. Из-за его чрезмерного количества на дорогах часто появляются пробки. Именно из-за того, что машины стоят на месте, они выбрасывают много вредных веществ.