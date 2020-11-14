В ночь на 14 ноября Киев оказался на 12 месте в мировом рейтинге по уровню загрязнения воздуха. Показатели указывали, что уровень загрязнения воздуха в столице Украины превышал норму более чем 3 раза.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве описывался как опасный для здоровья. Об этом свидетельствуют данные ресурса IqAir.

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По состоянию на 2:45 14 ноября, украинская столица находилась на 12 месте в мировом рейтинге. Индекс качества воздуха в Киеве составлял 153 единицы при норме в 50.

Основным загрязнителем киевского воздуха являются твердые микрочастицы пыли и мелкие капли жидкости. Их содержание достигло 58,6 микрограмма на кубический метр.

Рядом с украинской столицей в рейтинге оказалась индийская Калькутта и индонезийская Джакарта.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве 14 ноября / Фото IqAir

Причины загрязнения воздуха в Киеве

Ранее экологи объяснили, что когда в Киев приходит туман, он концентрирует все вредные выбросы в воздухе и не позволяет им исчезнуть. Больше всего загрязняют воздух автомобили.

в воздухе и не позволяет им исчезнуть. Больше всего загрязняют воздух автомобили. Если по прогнозу погоды в Киеве передают сильный туман – это сигнал ухудшения воздуха. Киевлянам советуют не выходить лишний раз на улицу, а также не открывать окна.

Какая ситуация сейчас

По состоянию на 14 ноября 11:30 воздух в Киеве улучшился, однако не на много. Уровень загрязнения в столице снизился до 138 единиц. Этот уровень является опасным для чувствительных групп населения. Ситуация должна несколько улучшиться 15 ноября, а вот 16 и 17 ноября воздух в Киеве будет в пределах нормы.



Когда в Киеве нормализуется уровень загрязнения воздуха / Фото IqAir