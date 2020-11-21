В Киеве 20 ноября мужчина обратился в полицию из-за якобы похищения авто. Впоследствии правоохранители выяснили, что автомобиль самовольно уехал со стоянки и стал причиной ДТП.

Курьезный случай произошел на проспекте Науки. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Детали инцидента

Владелец оставил автомобиль Ford возле магазина и отошел по делам. Однако, вернувшись, он не обнаружил авто на стоянке и забил тревогу. Патрульные, прибывшие на место происшествия, получили от дежурного информацию, что похожий автомобиль спровоцировал ДТП с автомобилями Volkswagen и Alfa Romeo.

Как выяснили патрульные, водитель, вероятно, не поставил автомобиль на стояночный тормоз. В результате чего Ford отправился в самостоятельное путешествие по проспекту и попал в ДТП.

Патрульные составили на водителя Ford протокол по статье 124 о нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП. Теперь водителю грозит:

340 гривен штрафа;

лишение права управления транспортными средствами от 6 месяцев до года.

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