Пожилая женщина стала жертвой мужчины ночью 20 октября. Когда довольно коренастый нападавший тащил у нее рюкзак, она не растерялась и оказала ему отчаянное сопротивление.

Подробности нападения на пенсионерку сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в фейсбуке. Подозреваемого в совершении преступления задержали патрульные полицейские.

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Инцидент произошел около 2 ночи в Деснянском районе Киева возле больницы скорой помощи. Что делала пожилая пенсионерка на улице в такое время, неизвестно.

Побила, словно профессиональный боксер

Уже после того, как злоумышленник выхватил у женщины рюкзак, она позвонила в полицию и сообщила о том, что нападавший может быть "немного избитым". Вскоре неподалеку от места преступления правоохранители заметили мужчину, который подходил под описание подозреваемого. Когда патрульные задержали предполагаемого злоумышленника, они были удивлены. Ведь лицо "немного побитого" напоминало проигравшего боксера после поединка.

Узнала обидчика

Ради того, чтобы убедиться в причастности задержанного к преступлению, правоохранители привезли пострадавшую в участок. Она узнала и его, и собственные вещи.

По факту ограбления женщины полицейские открыли уголовное дело. Если мужчину признают виновным, его могут приговорить к пребыванию за решеткой на срок до 4 лет.