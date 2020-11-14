В Киеве из-за нарушения условий карантина выходного дня закрыли два ресторана "Хлебный" и "Редкая птица". На руководство заведений составили админпротоколы.

Заведения принимали посетителей внутри

Согласно требованиям правительства, рестораны должны были выдавать блюда только "на вынос". Однако заведения принимали посетителей внутри. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киеве.

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Административные протоколы составлены за грубое нарушение правил карантина, – отметили в полиции.

Нарушил правила карантина и один из спорткомплексов

Еще одним нарушителем в Киеве оказался спортивный комплекс "Пятый элемент", который расположен в Подольском районе столицы. Там, сообщили в пресс-службе МВД Украины, работали в обычном режиме.

Смотрите видео заведений-нарушителей:

В Украине ввели карантин выходного дня

Отметим, что с 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Продолжатся ограничения на уикенд до 30 ноября.

Таким образом, в субботу - воскресенье запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов и фитнес-центров,

средств размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

Разрешено работать:

аптекам,

отдельным супермаркетам,

АЗС,

финучреждениям для населения.

Более о нарушениях, зафиксировать во время карантина выходного дня, можно прочитать здесь.