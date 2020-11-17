В Киеве ФЛП штурмуют здание Рады: полиция задерживает предпринимателей – видео
В столице предприниматели начали штурмовать здание Верховной Рады. Правоохранители жестко реагируют, есть задержанные. Ранее народные депутаты провалили голосование за отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП.
Ситуация с протестами ФЛП под зданием парламента обостряется, сообщили в телеграм-канале Perepichka News.
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ФЛП пошли брать штурмом здание парламента и учить нардепов принимать законы,
– говорится в сообщении.
ФЛП штурмуют здание Рады: смотрите видео
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