В столице предприниматели начали штурмовать здание Верховной Рады. Правоохранители жестко реагируют, есть задержанные. Ранее народные депутаты провалили голосование за отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП.

Ситуация с протестами ФЛП под зданием парламента обостряется, сообщили в телеграм-канале Perepichka News. Читайте также Под Радой протестуют предприниматели: произошли первые столкновения, есть задержанный – видео ФЛП пошли брать штурмом здание парламента и учить нардепов принимать законы,

– говорится в сообщении. ФЛП штурмуют здание Рады: смотрите видео Новость дополняется...