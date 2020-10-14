В Киеве горел автомобиль нардепа от "Европейской солидарности", – СМИ
В Киеве 14 октября горел автомобиль Mercedes. Деталей полиция пока не разглашает, однако в сети пишут, что автомобиль принадлежит депутату от ЕС Андрею Лопушанскому.
Информацию о том, что Лопушанский является владельцем Mercedes, распространили "Вартові еспресо".
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Инцидент произошел в Голосеевском районе по улице Жилянская, 19.
Ночью 14 октября в столице горел автомобиль народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Андрея Лопушанского,
– говорится в сообщении.
Что говорит полиция
В комментарии 24 каналу полиция подтвердила, что в Киеве 14 октября горел автомобиль. Сейчас полиция выясняет, был ли это поджог или возгорание произошло по другим причинам. Однако информацию о владельце авто правоохранители не разглашают.
Сейчас мы пытаемся связаться с нардепом Лопушанским.
Что известно о Лопушанском:
- Андрей Лопушанский – украинский политик и общественный деятель. Ему 57 лет.
- Он родом из города Добромиль на Львовщине.
- Был нардепом от партии "Наша Украина". Сейчас входит в партию "Европейская солидарность".
- Возглавляет благотворительный фонд.