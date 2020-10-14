В Киеве 14 октября горел автомобиль Mercedes. Деталей полиция пока не разглашает, однако в сети пишут, что автомобиль принадлежит депутату от ЕС Андрею Лопушанскому.

Информацию о том, что Лопушанский является владельцем Mercedes, распространили "Вартові еспресо".

Обратите внимание Работница прокуратуры Киева сбила на переходе 11-летнюю школьницу: фото

Инцидент произошел в Голосеевском районе по улице Жилянская, 19.

Ночью 14 октября в столице горел автомобиль народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Андрея Лопушанского,

– говорится в сообщении.

Что говорит полиция

В комментарии 24 каналу полиция подтвердила, что в Киеве 14 октября горел автомобиль. Сейчас полиция выясняет, был ли это поджог или возгорание произошло по другим причинам. Однако информацию о владельце авто правоохранители не разглашают.

Сейчас мы пытаемся связаться с нардепом Лопушанским.

Что известно о Лопушанском: