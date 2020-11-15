В Украине уже второй день продолжается карантин выходного дня. Богослужения в церквях не запрещены, однако верующие должны соблюдать дистанцию и масочный режим. В то же время несколько церквей в Киеве нарушили даже эти ограничения.

Соответствующие инциденты произошли 15 ноября во время служб во Владимирском кафедральном соборе и Михайловском Златоверхом монастыре. Об этом сообщает "Сегодня".

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Согласно соответствующим правилам, в помещении церкви может находиться до 20 человек, однако во время службы во Владимирском соборе одновременно было примерно 60 верующих, а в Михайловском соборе – 50 человек.



Во Владимирском соборе одновременно было примерно 60 верующих / Фото "Сегодня"

Часть священников и сам патриарх Филарет проводили службу без масок несмотря на то, что на входе была табличка об их обязательном наличии.



Часть священников и сам патриарх Филарет проводили службу без масок / Фото "Сегодня"

Такую же ситуацию с масками и дистанцией зафиксировали в Михайловском соборе. Митрополит Епифаний проводил богослужения без маски, средства индивидуальной защиты отсутствовали и у верующих.



В Михайловском соборе также зафиксировали нарушения / Фото "Сегодня"

Карантин выходного дня: основное

В Украине с 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Ограничения в субботу и воскресенье будут продолжаться до 30 ноября, с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника работают только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

В то же время запрещена деятельность заведений питания, культурных, торговых центров, спортзалов и фитнес-центров.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала