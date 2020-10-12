В центре Киева на Майдане Независимости мужчина совершил самоподжог. Инцидент произошел примерно в 3 ночи 11 октября. СМИ сообщают, что поджег себя 49-летний участник войны на Донбассе из-за несогласия с политикой президента Зеленского. Сейчас он лежит в больнице и находится в коме.

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Об инциденте сообщили в соцсетях. Также в сети появилось соответствующее видео, передает 24 канал.

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На кадрах видно, что огонь охватил все тело мужчины. Случайные прохожие все же пытались потушить пламя, но уже было поздно. В итоге пострадавшего госпитализировали со 100% ожогов.

Смотрите видео самоподжога на Майдане в Киеве (Внимание! Кадры – не для слабонервных! 18+)

Что известно о мужчине, который совершил самоподжог, и каковы его мотивы

Общественная сеть "отпор" сообщила, что речь идет о 49-летнем бойце-фронтовике ООС Николае Микитенко. Он является отцом военнослужащей Юлии Микитенко. Эту информацию также подтвердила пресс-секретарь киевского управления Нацполиции Оксана Блищик, пишет "Украинская правда".

Активисты добавляют, что мужчина надел мундир с боевыми наградами и совершил самосожжение в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского. О причинах своего поступка он ранее писал в заметках в сети. В частности, призвал всех выходить на протест за Украину, как это сделала общественность 24 августа на День Независимости.

О политических мотивах своего отца говорит и сама Юлия. В комментарии Суспильному она рассказала, что Николай Микитенко не соглашался с действиями действующей власти, а именно относительно разведения войск на линии разграничения и ползучей оккупации России.

Он был абсолютно по трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась подбежавшая молодежь. В фонтане на Майдане,

– отметила Юлия Микитенко.

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В каком он сейчас состоянии

Дочь пострадавшего добавила, что ее отец находится в коме.

"В настоящее время он – жив, однако шансы выжить – минимальны", – сообщила Юлия Микитенко.

Основные факты из биографии Николая Микитенко

Он был активным участником Самообороны Майдана, а в марте 2014 записался в Нацгвардию.

В 2014 году участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона имени Сергея Кульчицкого.

Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне получил ранение, получил группу инвалидности.

После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.

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