В Украине уже в третий раз начал действовать карантин выходного дня. Киевские правоохранители совершили рейд по столичным заведениям. В общем проверили 84 развлекательных заведения. Много ли среди них нарушителей – читайте далее.

Правоохранители 28 ноября составили 8 протоколов и открыли 1 уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Все протоколы касались нарушения учреждениями карантина выходного дня. Интересно, что во время одного из рейдов полицейские изъяли наркотические средства в ночном баре на территории Подольского района. Правоохранители открыли уголовное производство по данному факту.

В МВД напомнили, что за нарушение карантинных ограничений для должностных лиц заведений предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Первый день карантина выходного дня: как его нарушали в разных городах – читайте в материале 24 канала.

Что известно о карантине выходного дня

11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня".

с "локдауном выходного дня". Ограничения продлятся до 30 ноября , но не исключено их продление до конца 2020 года. В эти дни не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.

, но не исключено их продление до конца 2020 года. В эти дни не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений. Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий. Президент Украины анонсировал новый пакет помощи бизнесу, который пострадал во время карантина. Соответствующим предпринимателям выплатят материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. В то же время деньги могут получить уволенные наемные работники.