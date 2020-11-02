Киевское метро снова может прекратить работу из-за обилия больных COVID-19. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, такой сценарий возможен, если столица попадет в красную зону карантина.

Пока же Киев уже несколько недель подряд остается в оранжевой карантинной зоне. Об этом Виктор Ляшко сказал в интервью "Сегодня".

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Главный санитарный врач добавил, что Минздрав не исключает прекращения работы метро.

Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение его работы. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт,

– отметил Ляшко.

По его словам, в таком случае маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Ранее метро в Киеве закрыли 18 марта из-за распространения коронавируса. Работу столичной подземки возобновили в обычном режиме 25 мая.

Какова вероятность того, что Киев будет в красной зоне

По прогнозам главы Госпотребслужбы Олега Рубана, Киев и в дальнейшем будет находиться в оранжевой зоне. Он отметил, что при увеличении количества новых больных в Киеве, столица не должна попасть в красную карантинную зону.

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