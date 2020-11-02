В Киеве могут повторно закрыть метро: прогноз Минздрава
Киевское метро снова может прекратить работу из-за обилия больных COVID-19. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, такой сценарий возможен, если столица попадет в красную зону карантина.
Пока же Киев уже несколько недель подряд остается в оранжевой карантинной зоне. Об этом Виктор Ляшко сказал в интервью "Сегодня".
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Главный санитарный врач добавил, что Минздрав не исключает прекращения работы метро.
Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение его работы. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт,
– отметил Ляшко.
По его словам, в таком случае маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Ранее метро в Киеве закрыли 18 марта из-за распространения коронавируса. Работу столичной подземки возобновили в обычном режиме 25 мая.
Какова вероятность того, что Киев будет в красной зоне
По прогнозам главы Госпотребслужбы Олега Рубана, Киев и в дальнейшем будет находиться в оранжевой зоне. Он отметил, что при увеличении количества новых больных в Киеве, столица не должна попасть в красную карантинную зону.
Коронавирус в Украине: главное
- С начала пандемии COVID-19 в Украине подхватили 402 194 человека. Болезнь унесла жизни 7 375 больных, в то же время 163 768 пациентов выздоровели.
- Украина вышла на 7 тысяч новых больных коронавирусом почти каждые сутки. За минувшие сутки коронавирус диагностировали 6 754 жителям Украины. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской области – более 800.
- Со 2 ноября в Украине начал действовать новый раздел на зоны карантина. В красную зону карантина попали 11 областных центров, Киев остался в оранжевой зоне.
- Кабмин продлил карантин в Украине до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
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