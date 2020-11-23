В Киеве оценят, насколько карантин выходного дня является эффективным
В Киеве смогут оценить эффективность карантина выходного дня уже в среду – пятницу (25 – 27 ноября). Сейчас столичные предприниматели в целом соблюдают карантинные ограничения.
В течение ближайших трех дней, 23 – 25 ноября, будет проводиться пересмотр показателей заболеваемости, после чего можно будет говорить об эффективности карантинных ограничений. Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует "РБК-Украина".
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Сколько нарушений зафиксировали в Киеве на прошлой неделе
По словам Рубана, в течение прошлой недели, с 16 по 22 ноября, в столице зафиксировали менее сотни нарушений карантина выходного дня. Это свидетельствует о том, что бизнес и жители города отнеслись ответственно к ограничениям. Также он добавил, что только 30 предпринимателей игнорируют правила безопасности.
Эффективны ли карантинные ограничения в Киеве
Как отметил руководитель Госпотребслужбы, динамика заболевания коронавирусом стремительно растет. Эффективность карантина выходного дня можно будет оценить после того, как в среду – пятницу проведут пересмотр показателей заболеваемости.
Если будет резкая динамика увеличения заболевания, то мера малоэффективна. Если будет стабилизация ситуации или незначительное увеличение, то можно говорить о неэффективности этих дней,
– отметил Рубан.
Примите во внимание! Премьер-министр Денис Шмыгаль 22 ноября рассказал, что правительство разрабатывает план "Б" для предотвращения распространения коронавируса. Его применят лишь в том случае, если карантин выходного дня не поможет снизить темпы распространения болезни. Детали "запасного плана" Денис Шмыгаль не назвал, но накануне он заявлял про жесткий карантин.
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