В Киеве смогут оценить эффективность карантина выходного дня уже в среду – пятницу (25 – 27 ноября). Сейчас столичные предприниматели в целом соблюдают карантинные ограничения.

В течение ближайших трех дней, 23 – 25 ноября, будет проводиться пересмотр показателей заболеваемости, после чего можно будет говорить об эффективности карантинных ограничений. Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует "РБК-Украина".

Узнайте больше Карантин выходного дня в Киеве: какие популярные заведения поймали на нарушениях

Сколько нарушений зафиксировали в Киеве на прошлой неделе

По словам Рубана, в течение прошлой недели, с 16 по 22 ноября, в столице зафиксировали менее сотни нарушений карантина выходного дня. Это свидетельствует о том, что бизнес и жители города отнеслись ответственно к ограничениям. Также он добавил, что только 30 предпринимателей игнорируют правила безопасности.

Эффективны ли карантинные ограничения в Киеве

Как отметил руководитель Госпотребслужбы, динамика заболевания коронавирусом стремительно растет. Эффективность карантина выходного дня можно будет оценить после того, как в среду – пятницу проведут пересмотр показателей заболеваемости.

Если будет резкая динамика увеличения заболевания, то мера малоэффективна. Если будет стабилизация ситуации или незначительное увеличение, то можно говорить о неэффективности этих дней,

– отметил Рубан.

Примите во внимание! Премьер-министр Денис Шмыгаль 22 ноября рассказал, что правительство разрабатывает план "Б" для предотвращения распространения коронавируса. Его применят лишь в том случае, если карантин выходного дня не поможет снизить темпы распространения болезни. Детали "запасного плана" Денис Шмыгаль не назвал, но накануне он заявлял про жесткий карантин.