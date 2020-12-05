В столице 5 декабря открыли памятник украинскому космонавту Леониду Каденюку. На торжественном мероприятии присутствовал и президент Владимир Зеленский.

Памятник открыли на Байковом кладбище 5 декабря, на 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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На торжественном мероприятии присутствовал Зеленский. Отмечается, что президент инициировал ускорение создания памятника. Для сбора денег на проект открыли благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз памятника выбрала семья космонавта.

Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, так как 28 января ему исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память,

– отметил Зеленский.

Он также добавил, что со времен полета Каденюка в космос у Украины не было таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.

"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так – необходимо уважать историю", – подытожил президент.

После возложения цветов к монументу президент пообщался с семьей космонавта и присутствующими на церемонии. В частности, Зеленский пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.

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Что известно о Леониде Каденюке? Он – первый и пока единственный космонавт независимой Украины. Умер в 2018 году. Свой легендарный полет Каденюк совершил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года на американском шаттле "Колумбия". Подробную биографию выдающегося космонавта Он – первый и пока единственный космонавт независимой Украины. Умер в 2018 году. Свой легендарный полет Каденюк совершил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года на американском шаттле "Колумбия". Подробную биографию выдающегося космонавта читайте здесь

Открытие памятника космонавту Леониду Каденюку: Фото Офиса Президента