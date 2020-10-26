Возле посольства Польши в Киеве проходит акция в поддержку женщин в Польше. Конституционный суд страны признал незаконными аборты, даже если рождение ребенка угрожает жизни беременной.

Украинцы вышли на протест в знак солидарности с активистками Польши, которые уже в течение нескольких дней митингуют против решения президента Польши. Об этом сообщает 24 канал.

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Организаторы акции отмечают, что это является очередной попыткой лишить женщин прав и свобод.

"Эксплуатация сексуальностей, лишение репродуктивных прав и прав на собственное тело является насилием, которое выражается через власть, продуцируемую патриархальным обществом и угнетающим государством", – говорится на официальной странице события.

Многие парни и девушки вышли с плакатами на протест. В частности, раздаются призывы "отцепиться от женщин" и "мое тело – мое дело".



Акция против запрета абортов под посольством Польши в Киеве / Фото Андрік Костюк

Отметим, что на акцию солидарности пришли также сторонники запрета абортов в Польше.

Обратите внимание! Конституционный трибунал Польши признал аборты незаконными даже в том случае, когда существует угроза жизни ребенка. Это объясняется тем, что каждый человек, даже нерожденный, имеет право жить. Больше – читайте по ссылке.

Акция в поддержку женщин Польши в Киеве: смотрите онлайн-трансляцию