В Киеве под посольством Польши протестуют против запрета абортов: онлайн-трансляция
Возле посольства Польши в Киеве проходит акция в поддержку женщин в Польше. Конституционный суд страны признал незаконными аборты, даже если рождение ребенка угрожает жизни беременной.
Украинцы вышли на протест в знак солидарности с активистками Польши, которые уже в течение нескольких дней митингуют против решения президента Польши. Об этом сообщает 24 канал.
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Организаторы акции отмечают, что это является очередной попыткой лишить женщин прав и свобод.
"Эксплуатация сексуальностей, лишение репродуктивных прав и прав на собственное тело является насилием, которое выражается через власть, продуцируемую патриархальным обществом и угнетающим государством", – говорится на официальной странице события.
Многие парни и девушки вышли с плакатами на протест. В частности, раздаются призывы "отцепиться от женщин" и "мое тело – мое дело".
Акция против запрета абортов под посольством Польши в Киеве / Фото Андрік Костюк
Отметим, что на акцию солидарности пришли также сторонники запрета абортов в Польше.
Акция в поддержку женщин Польши в Киеве: смотрите онлайн-трансляцию