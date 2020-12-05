В Киеве подростки ограбили старушку, которая шла в больницу: видео
В Киеве подростки отобрали у пожилой женщины деньги. К счастью, свидетелем инцидента стал неравнодушный человек, который и заставил детей вернуть украденное.
Пока неизвестно, все ли деньги отдали цыгане. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале "Киев Сейчас".
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Как все происходило
На кадрах, снятых неравнодушным человеком, видно, как дети подошли к незнакомой бабушке и отобрали у нее деньги. Она начала кричать, что ее ограбили. В краже участвовал парень и его девушка помоложе. Мужчина отметил, что подростки ромской национальности.
Позже женщина рассказала, что считала на улице деньги, которые были ей необходимы для лечения. Именно в этот момент купюры вырвали из рук. Вскоре бабушку должны госпитализировать.
На место вызвали полицию. Через несколько минут парень отдал часть денег
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