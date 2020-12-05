В Киеве подростки отобрали у пожилой женщины деньги. К счастью, свидетелем инцидента стал неравнодушный человек, который и заставил детей вернуть украденное.

Пока неизвестно, все ли деньги отдали цыгане. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале "Киев Сейчас".

К теме В Киеве ромы жестоко убили мать-одиночку: сначала заставили продать квартиру

Как все происходило

На кадрах, снятых неравнодушным человеком, видно, как дети подошли к незнакомой бабушке и отобрали у нее деньги. Она начала кричать, что ее ограбили. В краже участвовал парень и его девушка помоложе. Мужчина отметил, что подростки ромской национальности.

Позже женщина рассказала, что считала на улице деньги, которые были ей необходимы для лечения. Именно в этот момент купюры вырвали из рук. Вскоре бабушку должны госпитализировать.

На место вызвали полицию. Через несколько минут парень отдал часть денег

.

К теме. В Киеве задержали цыган, которые собирались большими группами по 10 – 20 человек, обступали случайных прохожих и воровали кошельки и мобильные телефоны. На место вызвали полицию, однако, как рассказали свидетели происшествия, правоохранители сразу отпустили воров и попытались задержать самих активистов. Подробнее – читайте здесь.