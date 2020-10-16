Подпольные заведения с игровыми автоматами и другими запрещенными азартными играми, победу над которыми объявили в полиции в конце 2019, беспроблемно продолжают работать в Киеве. Деятельность двух из таких залов правоохранители на днях прекратили.

Как утверждают в прокуратуре Киева, игорные заведения не работали все это время, а лишь "предприняли попытку возобновить свою деятельность". Правоохранители утверждают, что нелегальную деятельность одного зала разоблачили сами же полицейские "в первый день после открытия".

Смотрите также В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие: видео

По фактам занятия игорным бизнесом открыты соответствующие уголовные производства. Впрочем, на практике за такие преступления если кого-то и наказывают, то никак не владельцев казино.

Сообщил киевлянин

Правоохранители говорят, что якобы сейчас закрытое заведение на улице Вацлава Гавела разоблачили благодаря сообщению мужчины не горячую линию. Другой зал, на Пражской улице накрыли "благодаря бдительной работе полиции".



Полицейские изъяли серверное оборудование / фото пресслужбы прокуратуры Киева

Во время обысков в обоих заведениях нашли бухгалтерскую документацию, а также компьютерную технику и планшеты с установленными игровыми программами.



Следователи собрали немало доказательств нелегальной деятельности / фото пресслужбы прокуратуры Киева

Досудебные расследования продолжаются.

Игорные заведения работают

Хотя правоохранители и власть говорят о "полной победе" над нелегальным бизнесом, заведения продолжают беспрепятственно работать. Только без вывесок и в меньшем количестве. По крайней мере в Киеве их деятельность просто стала более тайной. Кроме того, как и раньше, источники многих СМИ утверждают о том, что владельцами и крышевателями игорных заведений являются представители МВД.