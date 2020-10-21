В Киеве при свечах под судом читали книгу "Дело Василия Стуса": увлекательные фото, видео
В центре Киева при свечах прямо на улице устроили публичное чтение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Так активисты выразили свое несогласие с решением о запрете издания.
Участники сидели на кариматах, зажигали свечи и зачитывали отрывки документов из дела Василия Стуса под стенами Печерского райсуда. Об этом пишет издание "Цензор. нет".
К слову Приняли к сведению: у Зеленского отреагировали на запрет книги о Стусе
Само мероприятие длилось примерно пол часа. К нему присоединились около 30 человек.
Акция под Печерским судом в Киеве / Фото "Цензор . нет"
Чтение книги Кипиани под судом / Фото "Цензор. нет"
Люди принесли с собой книги, чай и свечи / Фото "Радио Свобода"
Смотрите видео с акции под Печерским райсудом Киева:
Что известно о запрете "Дела Василия Стуса"
- 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Поскольку некоторые фразы в ней якобы нарушают честь и достоинство Виктора Медведчука. В свое время он был адвокатом диссидента Стуса.
- После решения суда за считанные минуты тираж издания раскупили во всех книжных магазинах. Однако издательство Vivat напечатает еще один тираж "дела Василия Стуса", где все цитаты о куме Путине останутся.
- Запрет "дела Василия Стуса" возмутил украинцев. В сети они призывают тех, кто еще не читали книгу, непременно сделать это.
Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала