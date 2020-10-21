В центре Киева при свечах прямо на улице устроили публичное чтение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Так активисты выразили свое несогласие с решением о запрете издания.

Участники сидели на кариматах, зажигали свечи и зачитывали отрывки документов из дела Василия Стуса под стенами Печерского райсуда. Об этом пишет издание "Цензор. нет".

К слову Приняли к сведению: у Зеленского отреагировали на запрет книги о Стусе

Само мероприятие длилось примерно пол часа. К нему присоединились около 30 человек.



Акция под Печерским судом в Киеве / Фото "Цензор . нет"



Чтение книги Кипиани под судом / Фото "Цензор. нет"



Люди принесли с собой книги, чай и свечи / Фото "Радио Свобода"

Смотрите видео с акции под Печерским райсудом Киева:

Что известно о запрете "Дела Василия Стуса"

19 октября 2020 года Дарницкий районный суд запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Поскольку некоторые фразы в ней якобы нарушают честь и достоинство Виктора Медведчука. В свое время он был адвокатом диссидента Стуса.

После решения суда за считанные минуты тираж издания раскупили во всех книжных магазинах. Однако издательство Vivat напечатает еще один тираж "дела Василия Стуса", где все цитаты о куме Путине останутся.

Запрет "дела Василия Стуса" возмутил украинцев. В сети они призывают тех, кто еще не читали книгу, непременно сделать это.



Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала