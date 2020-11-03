Под зданием Верховной Рады 2 ноября устроили протест владельцы "евроблях". Кроме того, на площади Конституции митингуют ФОПы. Из-за этого правоохранители и военные Нацгвардии вышли на усиленное дежурство.

Из-за акции протеста заблокировано движение во всем правительственном квартале, улица Грушевского непроезжая. Об этом с места происшествия сообщает 24 канал.

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Что требуют "евробляхеры"

Демонстранты выстроились у входов в Верховную Раду. Они требуют, чтобы парламент принял законопроект №3704, который заключается в доступной растаможке автомобилей.

"Евробляхеры" приехали в столицу со всей Украины. Они уже обустроили полевую кухню – планируют провести под Радой не один час.

Заметим, ранее штрафы за ввоз "евроблях" откладывали несколько раз. Окончательно в действие их ввели с 1 января 2020 года. У владельцев автомобилей на иностранной регистрации было достаточно времени, чтобы растаможить свое авто.

Обратите внимание! Законопроект №3704 предусматривает отмену акцизного сбора. Он несколько несправедлив по отношению к тем, кто вовремя растаможил свои автомобили и уплатил все налоги.

В Киеве протестуют "евробляхеры": видео

Возле Верховной Рады протестуют владельцы "євроблях": видео

Одному из участников акции стало плохо. Ему оказали медицинскую помощь до приезда врачей.



В Киеве на протесте "евробляхеров" одному из участников стало плохо / Фото Нацполиции

Почему протестуют ФОПы

На площади Конституции предприниматели выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления упрощенной системы налогообложения.