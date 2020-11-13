В Киеве провели акцию памяти белоруса Романа Бондаренко: фото
В Киеве возле посольства Беларуси 13 ноября почтили память убитого Романа Бондаренко. Люди принесли цветы и зажгли свечи.
К посольству Беларуси люди принесли бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями "Лукашенка забівае людзей", "Вы все причастны", "Дайте людям жить". Об этом сообщает Укринформ.
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Люди разного возраста – дети, молодежь, женщины старшего возраста – возложили цветы и зажгли свечи у ворот посольства, где разместили фото Романа Бондаренко,
– говорится в сообщении.
Кроме того, участники акции скандировали "Жыве Беларусь".
В Киеве почтили память Романа Бондаренко / Фото Укринформ
В Киеве почтили память Романа Бондаренко / Фото Укринформ
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