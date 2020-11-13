В Киеве возле посольства Беларуси 13 ноября почтили память убитого Романа Бондаренко. Люди принесли цветы и зажгли свечи.

К посольству Беларуси люди принесли бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями "Лукашенка забівае людзей", "Вы все причастны", "Дайте людям жить". Об этом сообщает Укринформ.

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Люди разного возраста – дети, молодежь, женщины старшего возраста – возложили цветы и зажгли свечи у ворот посольства, где разместили фото Романа Бондаренко,

– говорится в сообщении.

Кроме того, участники акции скандировали "Жыве Беларусь".

Обратите внимание! Акции памяти Романа Бондаренко 13 ноября состоялись во многих городах Беларуси. В частности, Минске, Гомеле и Могилеве.



В Киеве почтили память Романа Бондаренко / Фото Укринформ



В Киеве почтили память Романа Бондаренко / Фото Укринформ



В Киеве почтили память Романа Бондаренко / Фото Укринформ

Примите во внимание! Роман Бондаренко умер 12 ноября. Причиной смерти стали многочисленные травмы, которые мужчине нанесли неизвестные в масках. Подробнее читайте здесь.