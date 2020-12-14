В столице состоялась национальная премьера документального детектива о похищении 17 шедевров эпохи Возрождения из итальянского музея Кастельвеккио. Эту беспрецедентную кражу картин стоимостью 20 миллионов евро в Италии назвали – похищением века.

Мировые шедевры, которые преступники скрывали на территории Украины были быстро обнаружены украинскими пограничниками. По словам авторов, главная идея ленты – раскрыть зрителю секреты розыска и показать блестящую операцию наших спецслужб. Фильм создан Международным продюсерским центром "Фор-Пост" при поддержке Министерства культуры Украины.

Этот фильм занимает очень высокое место в пропаганде украинской культуры и украинской идеи во всем мире. История частично была освещена в СМИ, но главные секреты определенно никто не освещал. Украина показывает всем свою способность выполнять сложные международные операции по поиску преступников. Она никогда не будет связана с криминалом, который пропагандирует кстати наш северный сосед и который очень серьезно его финансирует,

– поделился генеральный продюсер фильма "Веронские сокровища" Александр Дриз.

"Такого кино в Украине еще не было, поскольку там совмещена документальная история с художественным видением этих событий. Мне кажется, что это все настолько стильно: начиная от изображения, заканчивая музыкальным оформлением, я убеждена, что зритель не потеряет ни одной минуты своего времени", – подчеркнула креативная продюсер фильма "Веронские сокровища" Надежда Гречева.

По словам режиссера Светланы Лищинской, именно эта операция, сыграла значительную роль в получении безвиза для Украины.

"Беспрецедентный случай, когда так блестяще сработали наши спецслужбы. История, которая повлияла и на подписание безвиза, потому что Италия в то время не спешила подписывать безвиз. Это важная страница украинской истории", – прокомментировала режиссер фильма "Веронские сокровища" Светлана Лищинская.

Мировая премьера фильма состоялась в Риме на фестивале "Дни украинского кино". Он был отобран также для показа в Швейцарии. Увидеть захватывающую историю украинской спецоперации и поддержать наш кинематограф украинцы могут в кинотеатрах 5 крупнейших городов страны до 23 декабря.