"Юки" или реальные истории побед свободных украинцев. Премьера документальной ленты о легендарных звездах Национальной хоккейной лиги, украинцах по происхождению, состоялась в одном из столичных кинотеатров.

По словам режиссера и продюсера Владимира Мулы, этот фильм не только о любимой игре миллионов и захватывающих спортивных баталиях. Это рассказ о жизни в эмиграции, силе духа и стремлении к победам. Три года автор собирал истории жизни выдающихся украинцев, прежде чем рассказать их своим зрителям.

"Я хотел, чтобы об Украине в как можно лучшем ключе узнали во всем мире. Заявить об украинской силе духа, воле к победе и стремлении к такой мощной вещи как триумф. В течение этих 3 лет было очень много проблем, и был период, когда я вообще думал, что фильм не выйдет. Но во время общения с этими людьми я понимал, что я на правильном пути и это для меня был очень большой стимул сделать все до конца", – поделился режиссер и продюсер документального фильма "Юки" Владимир Мула.

"Мы хотели сделать кино о прославленных украинцах, о достижениях в хоккее, которые никто не знал, и, безусловно, одним из наших мотивов было показать, что нам есть чем гордиться. Не только то, чем нас кормила советская пропаганда, что хоккей только там с 50-х годов", – рассказал автор сценария фильма "Юки" Николай Васильков.

Кинопроект документальной ленты "Юки" стал одним из победителей двенадцатого конкурсного отбора Госкино, получив государственную поддержку. Истории о легендах разных эпох, таких как Грецки, Савчук, Буцик, Данейко и других, собирали в международных архивах, а также во время экслюзивных интервью. Снимали на 2 континентах: в Канаде, США, Беларуси и Украине.

"Очень меткий фильм. Вовремя он снят. Этот фильм действительно вдохновляет, дает понимание того, что наши старые герои являются настоящими культовыми личностями в мире спорта и возможно где-то в Японии или даже Австралии люди вдохновляются украинцами", – отметил консультант фильма "Юки" Евгений Колычев.

Вдохновиться историями мировых легенд хоккея и поддержать наш кинематограф можно будет в кинотеатрах 42 городов по всей Украине уже с 3 декабря. А англоязычной версией ленты "Юки" уже заинтересовались в США и Канаде.