В Киеве суд снял с рассмотрения дело Суркисов по "Приватбанку"
В Киеве Печерский суд снял с рассмотрения дело по иску семьи Суркисов к "Приватбанку". Причина – пребывание судьи на больничном.
Речь идет о судье Печерского районного суда Олесе Батрин. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает "Интерфакс-Украина".
Читайте здесь "Приватбанк" подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка: детали скандала
"Дело касается признания Нацбанком Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами", – говорится в сообщении.
Что известно о деле Суркисов и "Приватбанка"
- В 2016 году НБУ признал Суркисов совладельцами "Приватбанка". Их депозиты конвертировали в капитал банка, а сам банк стал государственным.
- Окружной админсуд Киева 17 мая 2017 года признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ, по которому семья Суркисов касалась "Приватбанка".
- В конце концов семья Суркисов, а также связанные с ними лица, подали 42 иска против Нацбанка Украины. Дела рассматривают как в украинских, так и международных судах.
- 2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний Суркисов к "Приватбанку". Председательствовал на заседании судья Вовк.
- Иск касался депозитов на 250 миллионов долларов и процентов, которые с 2016 года набежали за эти деньги, а это – еще примерно 100 миллионов долларов.
Поделиться новостью