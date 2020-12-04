В Киеве Печерский суд снял с рассмотрения дело по иску семьи Суркисов к "Приватбанку". Причина – пребывание судьи на больничном.

Речь идет о судье Печерского районного суда Олесе Батрин. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает "Интерфакс-Украина". Читайте здесь "Приватбанк" подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка: детали скандала "Дело касается признания Нацбанком Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами", – говорится в сообщении. Обратите внимание! 19 октября Офис генпрокурора отстоял в Верховном Суде 1 миллиард гривен активов государства в деле "Приватбанка" и предупредил выбытие еще 28 миллиардов гривен по аналогичным искам, дело передали в Печерский райсуд. Что известно о деле Суркисов и "Приватбанка" В 2016 году НБУ признал Суркисов совладельцами "Приватбанка". Их депозиты конвертировали в капитал банка, а сам банк стал государственным.

Окружной админсуд Киева 17 мая 2017 года признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ, по которому семья Суркисов касалась "Приватбанка".

В конце концов семья Суркисов, а также связанные с ними лица, подали 42 иска против Нацбанка Украины. Дела рассматривают как в украинских, так и международных судах.

2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний Суркисов к "Приватбанку". Председательствовал на заседании судья Вовк.

Иск касался депозитов на 250 миллионов долларов и процентов, которые с 2016 года набежали за эти деньги, а это – еще примерно 100 миллионов долларов. Справка. На счету у Игоря Суркиса в "Приватбанке" был 151 миллион гривен, у жены Григория Суркиса Полины Ковалик – 514,1 миллиона гривен. В то же время у Григория Суркиса – 163,1 миллиона гривен, у отца братьев Рахмиля Суркиса – 44,8 миллиона гривен.