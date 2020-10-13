В Киеве водитель Uber отказался надеть маску и высадил пассажира: видео инцидента
Досадный инцидент произошел на днях в столице Украины. Девушка попросила водителя Uber надеть маску, потому что она входит в группу риска COVID-19. После того, как таксист отказался, пассажир начала снимать разговор на видео, но мужчина просто высадил ее из машины.
Инцидент произошел в Киеве. Отмечается, что девушка, которая стала пострадавшей от неадекватного поведения водителя, имеет хронические заболевания, поэтому входит в группу людей, для которых коронавирус является очень опасной болезнью. Видео скандального разговора обнародовали в сообществе "Киев Оперативный".
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На просьбу надеть маску таксист ответил, что "не хочет спорить и портить себе вечер" и отказался везти пассажира. Девушка была вынуждена выйти из машины под дождем.
По информации, которую предоставляет "Киев Оперативный", это был водитель, который работает на популярный сервис такси Uber. Авто – Renault Megane белого цвета (государственный номерной знак АА4926ІІ)
Смотрите видео разговора с таксистом:
Комментариев по поводу этой ситуации от Uber пока не было.
- Киев остается одним из очагов распространения коронавирусной инфекции – в городе зафиксировано около 30 тысяч случаев заболевания.
- Вопреки рекомендациям врачей и здравому смыслу – довольно часто киевляне не придерживаются элементарных правил, в частности, игнорируют масочный режим.
- Это касается не только таксистов, пассажиров общественного транспорта, но и тех, кто должен следить за порядком и правилами соблюдения мер безопасности в условиях второй волны коронавируса.