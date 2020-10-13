Досадный инцидент произошел на днях в столице Украины. Девушка попросила водителя Uber надеть маску, потому что она входит в группу риска COVID-19. После того, как таксист отказался, пассажир начала снимать разговор на видео, но мужчина просто высадил ее из машины.

Инцидент произошел в Киеве. Отмечается, что девушка, которая стала пострадавшей от неадекватного поведения водителя, имеет хронические заболевания, поэтому входит в группу людей, для которых коронавирус является очень опасной болезнью. Видео скандального разговора обнародовали в сообществе "Киев Оперативный".

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На просьбу надеть маску таксист ответил, что "не хочет спорить и портить себе вечер" и отказался везти пассажира. Девушка была вынуждена выйти из машины под дождем.

По информации, которую предоставляет "Киев Оперативный", это был водитель, который работает на популярный сервис такси Uber. Авто – Renault Megane белого цвета (государственный номерной знак АА4926ІІ)

Смотрите видео разговора с таксистом:

Комментариев по поводу этой ситуации от Uber пока не было.