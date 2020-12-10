Правоохранители задержали в Киеве россиянина, который находился в международном розыске и подозревается в террористической деятельности. Мужчину разыскивали за участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории одной из стран Ближнего Востока.

Оперативники задержали иностранца 9 декабря в Киеве. В украинской столице он скрывался, чтобы избежать наказания. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Согласно учетам Интерпола, 33-летний гражданин России с 2018 года находился в международном розыске. Известно, что он в апреля 2014 года прошел подготовку в специальном военном тренировочном лагере незаконного вооруженного формирования, впоследствии участвовал и организовывал террористическую деятельность на территории другого государства,

– говорится в сообщении.

Работникам Департамента уголовного розыска вместе с полицией Киева и при поддержке столичного полка полиции особого назначения установили место, где скрывался мужчина и задержали его.

Во время задержания 33-летний россиянин отметил, что приехал в Украину 4 года назад, нигде не работает и якобы недавно перенес инсульт. Он добавил, что против него уже якобы рассматривали дело, и он некоторое время находился под домашним арестом.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции злоумышленника.

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